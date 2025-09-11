Поиск

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

Фото: ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - США отменили санкции против авиакомпании "Белавиа", заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает "БелТА".

"Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально", - заявил Коул.

По его словам, это решение было принято на его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". В отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято", - подчеркнул Коул.

"Белавиа" попала под санкции США 9 августа 2023 года одновременно с еще несколькими белорусскими предприятиями и гражданами.

Под санкциями Евросоюза авиакомпания находится с декабря 2021 года как одна из организаций, которые, по мнению Брюсселя, способствовали возникновению миграционного кризиса на границах Белоруссии с ЕС, а также тех, кто поддерживает режим Александра Лукашенко.

С конца мая 2021 года самолетам "Белавиа" запрещено летать над странами ЕС после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс с представителем тогдашней белорусской оппозиции на борту.

