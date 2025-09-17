ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Страны ЕС готовы к переговорам с Великобританией и Канадой о доступе этих стран к средствам фонда в 150 млрд евро, предназначенного для инвестиций в оборонную сферу, сообщает в среду Bloomberg.

"Решение о начале переговоров о доступе к программе "Действия по безопасности для Европы" (Security Action for Europe) принято единогласно, заявили в среду в Совете ЕС, где теперь председательствует Дания", - информирует агентство.

Отмечается, что в случае успеха переговоров "британские и канадские компании смогут принять участие в совместных закупках, спонсируемых по данной программе". Этому шагу предшествовало заключение ЕС соглашений с Лондоном и Оттавой в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, Турция, Южная Корея и Албания также изъявляли желание получить доступ к средствам фонда.

Треть средств фонда может пойти Польше. Страны ЕС до 30 ноября должны представить планы того, на какие конкретно оборонные проекты пойдут деньги.

По плану разработчиков фонда, его средства должны помочь производить наиболее нужные для обороны Европы средства, в том числе БПЛА, ракеты, системы ПВО, оборудование для защиты киберпространства.

В марте 2025 года Financial Times со ссылкой на проект Еврокомиссии сообщало, что этот фонд не предназначен для приобретения у третьих стран такого оружия, в отношении применения которого или отдельных его компонентов производитель может вводить ограничения. К таким вооружениям относится производимый в США зенитный ракетный комплекс Patriot и ряд других типов американского оружия.

Согласно планам, 65% затрат на оружие должны будут приходиться на ЕС, Норвегию и Украину. Также приобретать продукцию можно будет у Южной Кореи, Японии, Албании, Молдавии, Северной Македонии.