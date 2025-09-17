Поиск

ЕС выразил обеспокоенность участием в российско-белорусском учении других стран

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в заявлении от имени Евросоюза о российско-белорусском учении "Запад-2025" выразила обеспокоенность участием других стран в этих маневрах.

"Военное участие других стран в учении "Запад-2025" (...) вызывает серьезную обеспокоенность ЕС в сфере безопасности", - говорится в опубликованном в среду вечером документе.

В нем отмечается, что ЕС внимательно мониторит это учение и считает, что оно "не демонстрирует приверженности деэскалации и миру".

"ЕС ожидает, что Россия и Белоруссия будут полностью соблюдать свои международные обязательства, включая Венский документ ОБСЕ 2011 года (о мерах укрепления доверия и безопасности - ИФ). ЕС сохраняет бдительность в отношении любых потенциальных угроз безопасности, связанных с учением "Запад-2025", - заявили в Брюсселе.

Российские войска и подразделения других стран начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения стратегического учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в среду.

Стратегическое учение "Запад-2025" состоялось 12-16 сентября на территории России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях.

