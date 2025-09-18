Трое полицейских погибли при стрельбе в Пенсильвании

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Трое полицейских погибли при стрельбе в Пенсильвании (США), еще двое ранены и находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал NBC News.

Инцидент произошел около 14:10 по местному времени (21:10 по Москве). По сотрудникам полиции открыли огонь, когда они пришли по адресу с судебным ордером. Предполагаемый стрелок, по предварительной информации, покончил с собой.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро был немедленно проинформирован о случившемся. Он охарактеризовал этот день как "трагический и разрушительный" для округа Йорк и всего штата.

Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ оказывают содействие в расследовании. "Насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов является бичом нашего общества и недопустимо", - заявила она.