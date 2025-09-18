Поиск

Сирийский лидер анонсировал возможность заключения с Израилем соглашения по безопасности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил журналистам в Дамаске, что переговоры между Сирией и Израилем могут привести к соглашению о безопасности, сообщают в четверг арабские СМИ.

Он подчеркнул, что эти переговоры с Израилем по вопросам безопасности "необходимы" и могут привести к результату в "ближайшие дни".

Аш-Шараа отметил, что потенциальное соглашение должно включать безопасность воздушного пространство Сирии, которое Израиль неоднократно нарушал на протяжении многих лет, а также территориальную целостность Сирии.

Он заявил, что США не оказывали давления на Сирию с целью заключения сделки с Израилем, а выступали в качестве посредника.

Аш-Шараа добавил, что ООН должна будет контролировать выполнение соглашения по безопасности в случае его подписания.

В то же время, по его словам, заключение соглашения о нормализации отношений между двумя странами в настоящее время не рассматривается.

