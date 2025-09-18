Европейские рынки акций закрылись без единой динамики

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили без единой динамики торги в среду, инвесторы оценивали европейские статданные в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США после закрытия европейских рынков.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,03% и составил 550,63 пункта.

Французский индикатор CAC 40 потерял 0,4%, итальянский FTSE MIB - 1,29%, испанский IBEX 35 - 0,24%. Британский FTSE 100 прибавил 0,14%, немецкий DAX - 0,13%.

Статистическое управление Европейского союза пересмотрело оценку годового роста потребительских цен в еврозоне в августе до 2% с 2,1%. Таким образом, инфляция в прошлом месяце оставалась на уровне июля. В помесячном сравнении рост цен составил 0,1%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В июле инфляция также составляла 3,8%. Это максимум с января 2024 года. В сравнении с предыдущим месяцем цены в августе повысились на 0,3%, как и в июле.

В четверг трейдеры также ждут решения по денежно-кредитной политике Банка Англии. По прогнозам экспертов, британский регулятор сохранит ставку на уровне 4%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировала Puma (+16,8%) на сообщениях СМИ об интересе двух инвесторов к покупке компании, самое значительное снижение - Ayvens S.A. (-3,7%).

Бумаги датской фармкомпании Novo Nordisk подорожали на 2,9% после того, как аналитики Berenberg улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Рыночная стоимость фармацевтической AstraZeneca выросла на 0,4%, несмотря на новости о неудачных испытаниях ее препарата для лечения астмы Fasenra.

Снизились котировки бумаг нефтегазовых компаний: BP Plc - на 0,7%, Shell - на 1,2%, TotalEnergies - на 1,3%.

На торгах в Лондоне заметно подешевели акции горнодобывающих компаний, в том числе Fresnillo (на 2,5%), Endeavour Mining (на 2%), Anglo American (на 2,3%), Antofagasta (на 0,6%) и Rio Tinto (на 0,9%).

В Милане существенно понизились котировки акций банков: UniCredit - на 3,6%, Banca Mediolanum - на 2,1%, FinecoBank, BPER Banca и Banca Popolare di Sondrio - на 1,3%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 1,4%.