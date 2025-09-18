Поиск

Европейские рынки акций закрылись без единой динамики

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили без единой динамики торги в среду, инвесторы оценивали европейские статданные в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США после закрытия европейских рынков.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,03% и составил 550,63 пункта.

Французский индикатор CAC 40 потерял 0,4%, итальянский FTSE MIB - 1,29%, испанский IBEX 35 - 0,24%. Британский FTSE 100 прибавил 0,14%, немецкий DAX - 0,13%.

Статистическое управление Европейского союза пересмотрело оценку годового роста потребительских цен в еврозоне в августе до 2% с 2,1%. Таким образом, инфляция в прошлом месяце оставалась на уровне июля. В помесячном сравнении рост цен составил 0,1%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В июле инфляция также составляла 3,8%. Это максимум с января 2024 года. В сравнении с предыдущим месяцем цены в августе повысились на 0,3%, как и в июле.

В четверг трейдеры также ждут решения по денежно-кредитной политике Банка Англии. По прогнозам экспертов, британский регулятор сохранит ставку на уровне 4%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировала Puma (+16,8%) на сообщениях СМИ об интересе двух инвесторов к покупке компании, самое значительное снижение - Ayvens S.A. (-3,7%).

Бумаги датской фармкомпании Novo Nordisk подорожали на 2,9% после того, как аналитики Berenberg улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Рыночная стоимость фармацевтической AstraZeneca выросла на 0,4%, несмотря на новости о неудачных испытаниях ее препарата для лечения астмы Fasenra.

Снизились котировки бумаг нефтегазовых компаний: BP Plc - на 0,7%, Shell - на 1,2%, TotalEnergies - на 1,3%.

На торгах в Лондоне заметно подешевели акции горнодобывающих компаний, в том числе Fresnillo (на 2,5%), Endeavour Mining (на 2%), Anglo American (на 2,3%), Antofagasta (на 0,6%) и Rio Tinto (на 0,9%).

В Милане существенно понизились котировки акций банков: UniCredit - на 3,6%, Banca Mediolanum - на 2,1%, FinecoBank, BPER Banca и Banca Popolare di Sondrio - на 1,3%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 1,4%.

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });