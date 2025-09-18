Поиск

Трамп недоволен Нетаньяху, но отказываться от поддержки Израиля не готов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но пока не готов публично отказаться от его поддержки, сообщает в четверг The Wall Street Journal.

По данным источников издания, в последние недели Трамп сказал нескольким своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает использовать военную силу для принуждения ХАМАС к капитуляции, вместо желаемого американским лидером урегулирования ситуации путем переговоров.

Собеседники газеты сообщили, что разочарование Трампа Нетаньяху усилилось на прошлой неделе через несколько часов после того, как Израиль атаковал переговорщиков ХАМАС в Катаре.

Согласно информации источников, Трамп заявил своим высокопоставленным помощникам в грубой форме, что Нетаньяху его "достал".

Однако, по мнению собеседников издания, президент США вряд ли откажется от поддержки Израиля.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В палестинской группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика движения.

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

