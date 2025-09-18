Поиск

Литва демонтировала все ЛЭП через границу с Калининградской областью

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Литовский системный оператор Litgrid полностью демонтировал линии электропередачи (ЛЭП), соединяющие Литву с Калининградской областью, говорится в сообщении компании.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что завершен важный процесс - это не только физический демонтаж проводов, но и знак полной интеграции страны в электросети континентальной Европы.

"Работы по демонтажу, особенно на четырех линиях, пересекающих Неман, были технологически сложными, но благодаря профессиональной организации работ они прошли гладко и безопасно. После завершения демонтажа мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Масюлиса.

После того, как страны Балтии синхронизировали свои сети с сетями континентальной Европы и отключились от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) в феврале этого года, в течение нескольких дней линии были физически отключены и начался их демонтаж.

Участки ЛЭП через литовско-белорусскую границу были демонтированы в начале этого года, окончательно демонтированы все линии будут к середине 2027 года. Всего было отключено 12 линий с Белоруссией и с Калининградской областью РФ - пять напряжением 330 кВ и семь - 110 кВ.

Латвия, Литва и Эстония стали последними странами-членами ЕС, которые присоединились к континентальной европейской сети.

8 февраля этого года страны Балтии отключились от энергокольца БРЭЛЛ, а 9 февраля подключились к синхронной зоне континентальной Европы, которая обслуживает более 400 млн человек в 26 странах.

Литва Litgrid РФ Калининградская область БРЭЛЛ
