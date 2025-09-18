Поиск

Правительство Эстонии полностью запретило покупку и импорт природного газа из РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести полный запрет на закупку и импорт природного газа из России.

"В настоящее время разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. После вступления поправки в силу запрет будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети", - пояснил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Запрет вступит в силу 1 января 2026 года, что предоставит участникам рынка необходимое время для ознакомления с изменениями и реструктуризации своей деятельности.

По словам главы МИД, "учитывая поддержку Белоруссией действий России, аналогичные запреты будут распространены и на Белоруссию".

Эстония ещё в апреле 2022 года приняла решение об отказе от российского газа. Поскольку объёмы импорта невелики, введение ограничения не окажет существенного влияния на экономику и деловую среду Эстонии, отмечается в сообщении правительства.

Эстония газ РФ
