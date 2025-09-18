Трамп предпочитает санкциям пошлины для оказания давления на РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что пошлины в отношении стран, покупающих у РФ нефть, эффективнее в оказании давления на Москву, чем санкции, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"В ходе звонка Трамп повторил, что предпочитает пошлины санкциям", - заявили люди, знакомые с ситуацией, говоря о недавнем телефонном разговоре президента с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал страны G7 ввести пошлины до 100% в отношении стран, закупающих у РФ нефть, в частности, против Китая и Индии.