Стармер обсудил с Трампом украинский конфликт и дополнительное давление на РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер в четверг заявил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о ситуации на Украине и о том, как можно оказать давление на РФ для достижения соглашения по урегулированию конфликта.

"Мы также работаем над тем, чтобы остановить гибель людей на Украине (...) мы обсудили, как мы можем дальше укреплять оборону, поддержать Украину и решительным образом нарастить давление на Россию, убедить ее согласиться на долгосрочное мирное соглашение", - сказал он на пресс-конференции с Трампом.