Bloomberg сообщает о разработке ЕС мер по ускоренному отказу от российского СПГ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В ЕС прорабатывают предложения, которые позволили бы быстрее, чем планировалось изначально, отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС планирует меры, чтобы ускорить свертывание поставок российского СПГ, спустя дни после призыва президента США Дональда Трампа к ЕС сделать больше для ограничения торговли энергоресурсами Москвы. По словам источников, Еврокомиссия рассматривает вариант включить в новый санкционный пакет положение об отказе от всего импорта российского СПГ - раньше, чем в конце 2027 года", - отмечает агентство.

По словам источников, Европа не хочет вводить пошлины на товары Индии и КНР за их закупки российской нефти, как того требует Трамп, и вместо того переключает внимание на СПГ из России.

Кроме того, по данным агентства, в ЕС раздумывают над активизацией плана RePowerEU - по поэтапному отказу Евросоюза от российского импорта ископаемого топлива. Bloomberg поясняет, что для принятия санкций потребуется единогласное одобрение стран ЕС, однако в случае RePowerEU хватит квалифицированного большинства голосов.

Кроме того, меры в отношении РФ могут утратить силу, если ЕС в будущем решится отменить антироссийские санкции; однако план RePowerEU должен действовать на постоянной основе.

Bloomberg напоминает, что США неоднократно выражали интерес в расширении поставок своего СПГ в ЕС. Так, ранее согласованное торговое соглашение США и ЕС предусматривает закупки союзом энергоносителей у американской стороны на сумму в $750 млрд в течение следующих трех лет, причем центральная роль здесь отведена СПГ.

Еврокомиссия объявила 6 мая, что рассчитывает прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года постепенно и скоординированно.