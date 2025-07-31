Politico сообщает, что Трамп требовал от ЕС отказаться от энергоносителей из РФ

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на торговых переговорах с властями ЕС убеждал их отказаться от закупки энергоносителей у России и покупать сжиженный природный газ (СПГ) только у США, сообщает в четверг Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что в минувшие выходные Трамп встречался с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с целью достижения торгового соглашения с ЕС. "Главной задачей, номер один, у президента было убедить Европу перестать покупать российские энергоресурсы и покупать их у США", - сообщает издание со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"И европейцы согласились. Это такое серьезное изменение ситуации (...) и обязательство закупаться у Америки", - продолжил собеседник портала.

Изначально, по данным издания, Трамп настаивал на обязательствах со стороны Евросоюза по закупке американских энергоносителей на сумму $1 трлн за весь срок его пребывания в Белом доме. Однако потом стороны остановились на сумме в $750 млрд, то есть $250 млрд в год на закупку американского СПГ, сказали источники.

Однако, отмечает издание, данные цифры "преувеличены и нереалистичны". "Чтобы достичь такой суммы, США пришлось бы перенаправить в ЕС весь свой экспорт энергоресурсов и каким-то образом добиться увеличение поставок в 50%", - отмечает портал.

Кроме того, Politico обращает внимание и на то, что в ЕС нет необходимой инфраструктуры для приема такого количества американского СПГ. Кроме того, Евросоюзу пришлось бы в три раза увеличить объем импорта из США, отказаться от других иностранных поставщиков, в том числе снабжающих товаром по более низким ценам.

Таким образом, подытоживает издание, "Трамп ставит под удар трансатлантическое сближение - в том числе торговлю СПГ, которая в 2024 году достигла $20,3 млрд (...) и составила 53% всего экспорта американского СПГ".