Трамп и Стармер подписали соглашение об инвестициях в сфере науки и технологий

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о научно-технологическом партнерстве.

"Крупнейший пакет инвестиций в истории Британии - поток в размере 250 млрд фунтов стерлингов ($340 млрд) по обе стороны Атлантики", - заявил в четверг Стармер в беседе с журналистами Time, подчеркнув, что сумма вложений "бьет все рекорды".

По словам Стармера, основой подписанного соглашения станут инвестиции в сферу ИИ, в частности, от компаний Nvidia, Nscale, OpenAI, Google и Salesforce.

"Прямым следствием вложений станет создание около 15 тыс. рабочих мест", - выразил уверенность британский премьер.

Подписание сделки приветствовал и американский президент, назвавший ее "исторической".

"Это уникальное соглашение позволит нашим странам вместе возглавить новую технологическую революцию", - заявил Трамп в четверг в Лондоне на совместной пресс-конференции со Стармером.

Дональд Трамп Кир Стармер
