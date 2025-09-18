Поиск

DuPont снизила годовой прогноз выручки из-за продажи части бизнеса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. ухудшила прогноз выручки на текущий год в связи с продажей бизнеса по производству арамидных волокон и выделением сегмента материалов для электроники.

Теперь компания планирует получить выручку в этом году в размере $6,87 млрд по сравнению с ранее ожидаемыми $12,85 млрд, говорится в сообщении компании.

В третьем квартале, согласно новому прогнозу, выручка составит $2,98 млрд при скорректированной прибыли $1,06 в расчете на акцию (прежде предполагалось соответственно $3,32 млрд и $1,15).

DuPont также ожидает, что ежегодные темпы роста выручки в период до 2028 года будут составлять 3-4%, скорректированной прибыли - 8-10%.

В конце августа DuPont договорилась о продаже бизнеса по производству арамидных волокон компании Arclin за $1,8 млрд. Также компания планирует до 1 ноября завершить выделение в отдельную компанию своего электронного подразделения, в том числе выпускающего материалы для чипов.

