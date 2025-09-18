Макрон выразил уверенность в возобновлении "евротройкой" антииранских санкций

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Париж, Лондон и Берлин восстановят санкции в отношении Ирана к концу сентября.

"Франция всегда занимала очень требовательную, чёткую и последовательную позицию по иранскому вопросу", - заявил Макрон.

"И я думаю, что это очень важно для вашей страны и вашего народа", - приводит газета Le Figaro слова французского президента из интервью на английском языке, которое он дал в Елисейском дворце в четверг израильскому телеканалу "Кешет 12".

В ответ на вопрос, будут ли в конце месяца возвращены участвующей в переговорах с Тегераном "евротройкой" антииранские санкции, Макрон ответил: "Да, я думаю, что да, потому что последние новости, которые мы получили от иранцев, несерьёзны".

По его словам, в Европе никогда не недооценивали риск размещения ядерного оружия в Иране, а также риски применения баллистических ракет и региональной дестабилизации, исходящие от Тегерана. Президент Франции отметил, что иранские власти не берут на себя никаких чётких обязательств.

"Это европейская позиция, и мы работали с нашими британскими и немецкими коллегами: мы возобновим санкции, и за этим последуют все те, кто явно одобрил это решение", - пояснил Макрон. Он имел в виду предусмотренный резолюцией Совета Безопасности ООН механизм возобновления санкций – "snapback", прокомментировала Le Figaro.