Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен покинет пост

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о скорой отставке, соответствующее заявление он направил в секретариат Совета Безопасности ООН, сообщает в четверг Associated Press.

"Я проинформировал генерального секретаря о намерении уйти в отставку", - цитирует агентство выдержку из его послания, направленного в СБ ООН.

Ранее пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции в Нью-Йорке также подтвердил, что Педерсен покидает пост. Однако конкретная дата, когда он прекратит выполнять обязанности, еще не определена, отметил Дюжаррик.

Педерсен – норвежский дипломат, ему 69 лет. Должность спецпосланника генсека ООН по Сирии он занимал с 2018 года.