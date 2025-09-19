Банк Японии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, сообщается по итогам сентябрьского заседания.

За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%.

Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне, сообщает Trading Economics.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.