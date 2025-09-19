Поиск

Банк Японии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, сообщается по итогам сентябрьского заседания.

За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%.

Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне, сообщает Trading Economics.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Макрон выразил уверенность в возобновлении "евротройкой" антииранских санкций

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

