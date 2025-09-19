Поиск

Рост потребительских цен в Японии в августе замедлился до минимума за 10 месяцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ослабел до 2,7% с 3,1% в июле. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 7,2% (в июле - на 7,6%), поскольку замедлился рост стоимости риса.

Цены на одежду выросли на 2,9% (в июле - на 2,8%), мебели и товаров для дома - на 2% (+2,5%). Стоимость электроэнергии упала на 7% (-0,7%).

Образовательные услуги подешевели на 5,6% (как и месяцем ранее). Стоимость медицинских услуг увеличилась на 1,3% (+1,5%), транспортных - на 3% (+2,6%), телекоммуникационных - на 7% (+6,4%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в августе составила 3,3% в годовом выражении против 3,4% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно июля.

