FedEx в I финквартале увеличила выручку на 3% и вернула годовой прогноз

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, в первом квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также вновь дала годовой прогноз на фоне снижения неопределенности вокруг импортных пошлин.

Как сообщается в пресс-релизе FedEx, ее чистая прибыль в июне-августе составила $824 млн, или $3,46 в расчете на акцию, по сравнению с $790 млн, или $3,21 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,83 на акцию.

Выручка увеличилась до $22,2 млрд против $21,6 млрд в прошлом году.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,61 на акцию при выручке в $21,66 млрд.

FedEx ожидает, что по итогам текущего фингода выручка увеличится на 4-6%, а скорректированная прибыль составит $17,20-19 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в $18,21 на бумагу.

За минувший квартал компания выкупила собственные акции на сумму $500 млн и сообщила, что планирует выделить бизнес в сфере грузовых перевозок к середине 2026 года.

Котировки акций FedEx, результаты которой считаются барометром ситуации в американской экономике, выросли на 5,5% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года упала почти на 20% (до $53,44 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,8%.