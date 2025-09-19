США поставят Польше 250 ПТРК Javelin и 2,5 тыс. ракет для них

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон поставит Варшаве крупную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Государственный департамент США одобрил продажу Польше 253 пусковых установок и 2506 ракет, а также необходимого обучения и запасных частей", - написал Косиняк-Камыш в соцсетях.

Уточняется, что речь идет о ракетах FGM-148F, способных поражать различные виды бронированной техники, включая оборудованную динамической защитой.