ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

Фото: Eduardo Manzana/Europa Press via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу.

"Мы вводим запрет на транзакции в отношении еще некоторых банков в России и в третьих странах", - заявила она в видеообращении.

Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС нацелены таким образом закрыть "финансовые лазейки", делающие менее эффективными принятые ранее меры.

Еврокомиссия предлагает также полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть" в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила фон дер Ляйен.

Также новый пакет будет включать ограничения в сфере криптовалют. "Впервые наши ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами", - заявила она.

Кроме того, будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах".

Также, по словам фон дер Ляйен, предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

