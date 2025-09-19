Поиск

ЕК в рамках санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт, введет меры против 45 компаний

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против 45 компаний, в том числе из "третьих стран", заявила в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы также вносим в списки 45 компаний в России и третьих странах, которые напрямую или косвенно оказывают поддержку российскому ВПК", - сказала она в видеообращении.

"Мы добавляем новые прямые экспортные ограничения для товаров и технологий, используемых на поле боя", - добавила фон дер Ляйен.

