Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Леван Васадзе с 19 сентября включен в санкционный список Великобритании.

В качестве основания для санкций указано, что он участвовал (или продолжает это делать) в оказании поддержки или продвижении действий, дестабилизирующих Украину.

По данным ЕГРЮЛ, Васадзе является владельцем 13,6% ООО "Пет Ритейл" (основное юрлицо сети зоомагазинов "Бетховен"). Также он является основателем и гендиректором инвестфонда Prometheus Capital Partners (ООО "Прометеус Капитал").

Известность на российском рынке Васадзе приобрел как топ-менеджер АФК "Система", где он работал с конца 1990-х годов на различных должностях, включая пост первого вице-президента и куратора стратегии.

Уже не будучи сотрудником АФК, в 2024 и 2025 годах Васадзе номинировался в совет директоров корпорации (итоги голосования по составу совета "Система" не раскрывала).

В 2006-2007гг он возглавлял страховщика "Росно".