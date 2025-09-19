Гутерриш заявил о возможности сокращения миротворческих миссий ООН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что Организация готовит экстренные меры по сокращению миротворческих миссий в случае уменьшения финансирования, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Гутерриш заявил, что ООН готовит экстренные меры по сокращению миротворческих операций по всему миру, если не получит финансирования этих миссий", - приводит агентство выдержки из интервью Гутерриша Bloomberg Television.

По словам генсека ООН, миротворческий контингент нередко оказывается там, "где есть террористические группы, но не мир, который можно было бы поддерживать".

"Иногда миротворцы оказываются последней надеждой на спасение для гражданских - и теми, кто сами в конечном счете страдают", - добавил Гутерриш.

Он также сообщил о планах встретиться с президентом США Дональдом Трампом на мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи организации, которая пройдет в Нью-Йорке с 22 по 30 сентября.

Bloomberg отмечает, что "Трамп в августе 2025 года принял решение об урезании финансирования миротворческих миссий на сумму свыше $800 млн из фонда Конгресса, выделенного на 2024 и 2025 год".

Также Гутерриш раскритиковал решение администрации Трампа отказать в выдаче американских виз приглашенным на мероприятия Генассамблеи ООН палестинским государственным деятелям, включая лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

"Будет лучше, если присутствовать будут все, в особенности те, кто пытается найти решение одного из крупнейших мировых кризисов", - подчеркнул он.

В то же время генсек ООН выразил надежду на укрепление сотрудничества между ООН и США, которое назвал "фундаментальным столпом международных отношений".