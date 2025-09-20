Поиск

США ограничивают экспорт вооружений в связи с внутренним дефицитом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США вынуждены сокращать поставки оружия и военной техники за рубеж в связи с нехваткой запасов, необходимых для собственной обороны, сообщил журнал Atlantic.

"Администрация, похоже, готова отдать приоритет пополнению американских запасов отношениям с давними союзниками", - пишет издание.

Автор публикации, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что во время телефонного разговора с госдепартаментом заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби заявил, что "не верит в ценность некоторых иностранных военных поставок". Он добавил, что ему не нравится идея продажи Дании комплексов ЗРК Patriot, "поскольку их не хватает и их следует зарезервировать для использования Соединенными Штатами по мере необходимости".

"У США есть лишь около 25% ракет-перехватчиков, необходимых для реализации военных планов Пентагона", - отмечает автор.

Он считает, что первым признаком изменения подхода США к продаже военной техники Европе стало то, что Вашингтон после нескольких недель обсуждений "потерял интерес" к продаже Patriot Дании.

Это "удивило некоторых государственных чиновников, но вскоре они узнали, что доступ был закрыт не только для Дании".

Действующие и бывшие представители администрации сообщили автору статьи, что "Пентагон выявил дефицит некоторых видов вооружений и принимает меры по блокированию новых запросов на эти системы из Европы".

Журнал пишет, что, "по словам официальных лиц, последние обсуждения о приостановке поставок оружия не включают те, которые непосредственно направляются на Украину в рамках отдельной программы".

