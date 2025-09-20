Поиск

Эрдоган считает, что его встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе будет способствовать нормализации конфликтов.

"Я убежден, что наша встреча с президентом Трампом будет способствовать прекращению войн и конфликтов в нашем регионе в рамках нашего общего видения глобального мира и дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами", - написал он сказал он в турецкой социальной сети NSosyal.

Турецкий лидер отметил, что на встрече в Белом доме "с моим уважаемым коллегой и другом, президентом США Дональдом Трампом, нашим союзником, США, с которым у нас всеобъемлющие стратегические отношения", затронет ряд вопросов, включая торговлю, инвестиции и оборонную промышленность.

Как сообщалось, Трамп в пятницу сообщил, что намерен провести в Вашингтоне переговоры с Эрдоганом 25 сентября.

"Мы работаем с ним над множеством торговых и военных сделок, в том числе по крупномасштабному приобретению самолетов Boeing, над крупным соглашением по истребителям F-16; продолжим переговоры по истребителям-бомбардировщикам F-35, которые, как мы полагаем, завершатся хорошо", - заявил президент США.

В конце июня посол США в Турции Томас Баррак предположил, что Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства F-35, которое последовало за покупкой турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400.

