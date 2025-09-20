Поиск

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Фото: AP/TAСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Группа исследователей из Японии были удостоены Шнобелевской премии, которая присуждается "за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься". Как сообщает Associated Press, ученые получили награду за эксперимент по перекрашиванию коров, чтобы отпугнуть от них насекомых.

Они нарисовали на коровах полоски - как у зебр - и выяснили, что действительно мухи стали меньше беспокоить животных.

На церемонии награждения в Бостоне ученым вручили сделанную вручную модель человеческого желудка.

Среди победителей в других номинациях ученый, который несколько десятилетий изучал, как растут ногти, и группа исследователей из Европы, выяснивших, что употребление алкоголя в некоторых случаях помогает говорить на иностранном языке.

Также на церемонии были отмечены ученые из Африки и Европы, выяснявшие, какие виды пиццы предпочитают есть ящерицы.

Шнобелевская премия
