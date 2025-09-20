Поиск

Минобороны сообщило об ударе по украинскому комплексу ПВО С-300ПС в Черниговской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по украинскому комплексу противовоздушной обороны С-300 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в населенном пункте Прогресс в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении.

По словам военных, ударом уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения - ИФ), две пусковые установки, кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта.

Как сообщили в Минобороны, "на месте пораженной позиции С-300ПС фиксировалась вторичная детонация, возгорание и работа эвакуационной группы ВСУ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Украина Черниговская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активным

Что случилось этой ночью: суббота, 20 сентября

США ограничивают экспорт вооружений в связи с внутренним дефицитом

Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с самолетами в Эстонии

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });