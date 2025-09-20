Минобороны сообщило об ударе по украинскому комплексу ПВО С-300ПС в Черниговской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по украинскому комплексу противовоздушной обороны С-300 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в населенном пункте Прогресс в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении.

По словам военных, ударом уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения - ИФ), две пусковые установки, кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта.

Как сообщили в Минобороны, "на месте пораженной позиции С-300ПС фиксировалась вторичная детонация, возгорание и работа эвакуационной группы ВСУ".