КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

Армия обороны Израиля зафиксировала четвертый за ночь запуск ракет со стороны Ирана

Тель-Авив, Израиль, 10 марта 2026 года Фото: Erik Marmor/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале нескольких новых волн (...) операции Operation True Promise 4, направленной против чувствительных и стратегических (...) объектов", - отмечает телеканал.

В частности, КСИР сообщил, что выпустил четыре ракеты по штаб-квартире вооруженных сил США на Ближнем Востоке, еще две ракеты были выпущены по американской военной базе Арифджан в Кувейте.

Тем временем ЦАХАЛ сообщает о четвертом за ночь запуске ракет из Ирана в направлении Израиля.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что иранский беспилотник ударил по дипломатическому объекту США в Ираке, расположенному недалеко от багдадского аэропорта. Информации о возможных жертвах пока нет, степень ущерба также выясняется.

В свою очередь министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате и уничтожении пяти беспилотников, которые направлялись к нефтяному месторождению Шайба, а также двух беспилотников на востоке королевства.

Между тем, государственное информационное агентство Ливана сообщает, что за последние часы на страну было совершено несколько израильских атак, в результате которых погибли шесть человек.

Телеканал Al Jazeera отмечает, что Израиль нанес удар по банку в Тегеране, в результате чего погиб один человек.