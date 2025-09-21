В Минске заявили о заинтересованности в снижении военного напряжения с Польшей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия предпринимает шаги для снижения военного напряжения с Польшей, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

"Конечно, вся агрессия идет от политического руководства (Польши - ИФ). Мы видим, что курс у военных поляков несколько отличается от слов политического руководства... Конечно, мы заинтересованы, прежде всего, в снижении военного напряжения. Делаем соответствующие шаги для этого", - сказал Хренин.

"На территории Республики Беларусь было принято (решение по белорусско-российским учениям "Запад-2025" - ИФ) все активные действия убрать вглубь страны, что мы и сделали", - подчеркнул он.

"Польша все-таки наш сосед. Как говорит наш президент, соседей не выбирают, воевать мы с ними не хотим", - резюмировал глава Минобороны Белоруссии.