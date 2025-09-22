Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) объявило в понедельник, что сбои в работе систем крупных европейских аэропортов в минувшие выходные были вызваны кибератакой, осуществлённой третьей стороной.

"Тип программы-вымогателя установлен. К расследованию привлечены правоохранительные органы", - приводит газета Le Figaro заявление ENISA.

Согласно информации агентства, кибератака была направлена на компанию Collins Aerospace, поставщика услуг, связанных с системой регистрации и посадки на рейс. Серьёзные сбои произошли в аэропортах Брюсселя, Лондона и Берлина.