Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют или переносят рейсы из-за возможной кибератаки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Лондона, Брюсселя и Берлина столкнулись со сложностями в работе в результате кибератаки, передает в воскресение The Guardian.

"Пассажиры в аэропорту Лондона Хитроу, а также в Брюсселе и Берлине столкнулись с очередным днем задержек в воскресенье после предполагаемой кибератаки на программное обеспечение для регистрации на рейсы", - пишет издание.

По данным газеты, авиакомпании были вынуждены перейти на ручную регистрацию с вечера пятницы после того, как предполагаемая кибератака затронула компанию Collins Aerospace, которая поставляет технологии для регистрации на стойках различных авиакомпаний.

В брюссельском аэропорту Завентем в воскресенье были отменены 20 и задержаны более 80 рейсов. Аэропорт Брюсселя заявил о "сложных условиях работы". "В результате кибератаки на внешнего поставщика услуг по регистрации и посадке операции регистрации на нескольких европейских аэропортах, включая Брюссель, подверглись серьезным сбоям", - говорится в заявлении аэропорта.

Кроме того, сообщает газета, более 70 рейсов было задержано в Берлине. "Из-за сбоя в системе поставщика услуг наблюдаются длительные очереди", - сообщается на сайте аэропорта.

Накануне компания Collins Aerospace заявила, что сталкивается с кибер-инцидентом.