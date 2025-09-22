В ЕК считают, что новые источники СПГ на рынке позволят ускорить отказ от российского газа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Одна из причин инициативы ускорения ранее предложенных сроков отказа ЕС от газа РФ в том, что на рынке энергоресурсов появились новые источники СПГ, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Предложение (законопроекта по полному отказу ЕС от российских энергоносителей к 1 января 2028 года - ИФ), которое мы выдвинули в июне, основывалось на оценке, сделанной несколько раньше в этом году. Мы опирались на прагматичную информацию. Надо быть реалистами относительно того, что можно предложить операторам на рынке, которые работают в этом секторе, чтобы дать им достаточно времени найти альтернативы", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос, почему вдруг за такой короткий период после этого предложения глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выдвинула в середине сентября новую инициативу - ещё сократить эти сроки. И каковы для этого основания, кроме её телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Какие факторы изменились с тех пор? Один из них - это то, что есть новые источники СПГ на рынке, которые поспособствуют снабжению в ближайшие месяцы. Это позволяет нам считать, что теперь новое предложение реалистично", - объяснила Итконен.

Она также посоветовала не путать предложенные ЕК санкции и план энергетической независимости ЕС REPowerEU, предполагающий поэтапный отказ от российских энергоносителей.

"Фундаментальная разница в том, что, когда на Украине будет восстановлен мир, мы сможем снять некоторые санкции. А план REPowerEU рассчитан на более широкий подход. (...) И он не ограничен во времени. Санкции не заменяют план REPowerEU, который сейчас анализируется государствами-членами и Европейским парламентом. И мы всегда говорили, что чем раньше эта энергетическая независимость будет достигнута, тем лучше", - продолжила представитель ЕК.

По ее словам, теперь государствам-членам и Европарламенту надлежит решить, хотят ли они продвинуться в этом вопросе.

"Наше законодательное предложение по REPowerEU предусматривает постоянный запрет российского газа, какими бы ни были пути его доставки, и у него нет сроков окончания. Санкции ограничены во времени", - повторила Итконен.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен после телефонного разговора с Трампом 16 сентября написала в соцсети, что ЕК "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

