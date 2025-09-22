Поиск

ХАМАС направило США предложение по перемирию в Газе и освобождению заложников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС написало письмо президенту США Дональду Трампу с предложением по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, в письме ХАМАС обязуется освободить половину удерживаемых на территории анклава заложников, если Трамп сможет гарантировать 60-дневное прекращение огня в Газе.

На данный момент письмо находится у катарских посредников. Ожидается, что его передадут Трампу позднее на этой неделе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В ночь на 16 сентября израильские военные начали наземное наступление на город Газа с целью установления контроля над ним. В Армии обороны Израиля тогда заверили, что расширение наземного наступления в секторе Газа не нанесет ущерба заложникам.

ХАМАС Дональд Трамп США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 сентября

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Нетаньяху после признания Палестины рядом стран обещал не допустить создания государства

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ

Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });