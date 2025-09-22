ХАМАС направило США предложение по перемирию в Газе и освобождению заложников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС написало письмо президенту США Дональду Трампу с предложением по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, в письме ХАМАС обязуется освободить половину удерживаемых на территории анклава заложников, если Трамп сможет гарантировать 60-дневное прекращение огня в Газе.

На данный момент письмо находится у катарских посредников. Ожидается, что его передадут Трампу позднее на этой неделе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В ночь на 16 сентября израильские военные начали наземное наступление на город Газа с целью установления контроля над ним. В Армии обороны Израиля тогда заверили, что расширение наземного наступления в секторе Газа не нанесет ущерба заложникам.