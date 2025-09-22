Поиск

Трамп выступит на Генассамблее ООН с речью о своих достижениях на мировой арене

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН планирует обсудить свои достижения и позицию США, а также мировой порядок и свое видение мира, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Завтра утром президент Трамп выступит с важной речью о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях за восемь месяцев в должности, в том числе о завершении семи глобальных войн и конфликтов", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт отметила, что в ходе выступления президент США затронет тему негативного влияния институтов глобализации на мировой порядок и "передаст свое прямолинейное и конструктивное видение мира".

Трамп планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с генсекретарем ООН Анотинио Гутерришем и другими лидерами.

Мероприятия высокого уровня в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН проходят в Нью-Йорке с 22 по 30 сентября.

