Ракета SpaceX вывела на орбиту группу американских разведывательных спутников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту очередную группу американских разведывательных спутников, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 10:38 во времени Тихоокеанского побережья США (в 20:38 по Москве). Примерно через два часа спутники вышли на орбиту.

В рамках миссии NROL-48 на орбиту выведена одиннадцатая с прошлого года партия мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении аппаратов и их количестве строго засекречены.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд., заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на посадочной площадке LZ-4 на базе Ванденберг.

