Трамп представит видение США установления мира в секторе Газа

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник представит группе арабских и мусульманских лидеров принципы установления мира и послевоенного управления в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"У нас есть довольно четкое представление о том, как положить конец войне", - заявил порталу американский чиновник.

По данным собеседников Axios, во встрече примут участие лидеры и высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана.

Ожидается, что в дополнение к освобождению заложников и прекращению войны Трамп обсудит принципы вывода израильских войск из сектора и послевоенного управления анклавом без участия ХАМАС.

Источники Axios отмечают, что Штаты хотят, чтобы арабские и мусульманские страны согласились направить вооруженные силы в сектор Газа для обеспечения вывода израильских войск, а также предоставили финансирование на переходный период и восстановление анклава.

По словам израильского чиновника, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху известны основные положения плана.

Собеседник Axios добавил, что некоторые части плана, вероятно, не понравятся израильскому правительству, особенно в том, что касается будущего участия Палестинской администрации управлении сектором Газа.