Поиск

Трамп представит видение США установления мира в секторе Газа

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник представит группе арабских и мусульманских лидеров принципы установления мира и послевоенного управления в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"У нас есть довольно четкое представление о том, как положить конец войне", - заявил порталу американский чиновник.

По данным собеседников Axios, во встрече примут участие лидеры и высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана.

Ожидается, что в дополнение к освобождению заложников и прекращению войны Трамп обсудит принципы вывода израильских войск из сектора и послевоенного управления анклавом без участия ХАМАС.

Источники Axios отмечают, что Штаты хотят, чтобы арабские и мусульманские страны согласились направить вооруженные силы в сектор Газа для обеспечения вывода израильских войск, а также предоставили финансирование на переходный период и восстановление анклава.

По словам израильского чиновника, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху известны основные положения плана.

Собеседник Axios добавил, что некоторые части плана, вероятно, не понравятся израильскому правительству, особенно в том, что касается будущего участия Палестинской администрации управлении сектором Газа.

США Дональд Трамп сектор Газа план
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 сентября

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Нетаньяху после признания Палестины рядом стран обещал не допустить создания государства

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7201 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });