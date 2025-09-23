Эрдоган и Трамп обсудят поставки истребителей F-35

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу приобретения истребителей F-35.

"Прямо сейчас мы собираемся провести переговоры по этому вопросу еще раз", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.

"Мы ожидаем, что Соединенные Штаты также сделают все, что от них требуется, как в отношении истребителей F-35, так и в отношении истребителей F-16, их производства, технического обслуживания и т.д. ", - добавил он.

В конце июня посол США в Турции Томас Баррак предположил, что Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства F-35, которое последовало после покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации о F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A после того, как Турция приобрела С-400. США вводили против Турции ограничительные меры, предусмотренные Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).