Поиск

Эрдоган и Трамп обсудят поставки истребителей F-35

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу приобретения истребителей F-35.

"Прямо сейчас мы собираемся провести переговоры по этому вопросу еще раз", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.

"Мы ожидаем, что Соединенные Штаты также сделают все, что от них требуется, как в отношении истребителей F-35, так и в отношении истребителей F-16, их производства, технического обслуживания и т.д. ", - добавил он.

В конце июня посол США в Турции Томас Баррак предположил, что Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства F-35, которое последовало после покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации о F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A после того, как Турция приобрела С-400. США вводили против Турции ограничительные меры, предусмотренные Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Турция Реджеп Тайип Эрдоган США Дональд Трамп F-35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 сентября

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7201 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });