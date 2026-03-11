Поиск

Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану
Бомбардировщик B-1 ВВС США взлетает с авиабазы в Фэрфорде, Великобритания, 10 марта 2026 года
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетела с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для нанесения ударов по целям в Иране, сообщила газета The Times.

В миреСША нарастили группу стратегических бомбардировщиков в Британии до 15 самолетовЧитать подробнее

По данным издания, группа вылетела спустя несколько часов после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вторник станет "самым интенсивным" днем ударов по Ирану.

С учетом беспосадочного полета до Ирана и обратно операция должна продлиться до среды. В настоящее на авиабазе Фэрфорд в составе оперативно-тактической группировки тяжелых американских бомбардировщиков размещены 12 самолетов B-1B Lancer и три B-52H Stratofortress.

При этом, как отмечает издание Daily Mail, в Британии сейчас находится почти 25% от всех боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
B-1B Lancer ВВС США Иран
