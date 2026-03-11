Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

Бомбардировщик B-1 ВВС США взлетает с авиабазы в Фэрфорде, Великобритания, 10 марта 2026 года Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетела с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для нанесения ударов по целям в Иране, сообщила газета The Times.

По данным издания, группа вылетела спустя несколько часов после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вторник станет "самым интенсивным" днем ударов по Ирану.

С учетом беспосадочного полета до Ирана и обратно операция должна продлиться до среды. В настоящее на авиабазе Фэрфорд в составе оперативно-тактической группировки тяжелых американских бомбардировщиков размещены 12 самолетов B-1B Lancer и три B-52H Stratofortress.

При этом, как отмечает издание Daily Mail, в Британии сейчас находится почти 25% от всех боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США.