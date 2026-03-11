США нарастили группу стратегических бомбардировщиков в Британии до 15 самолетов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еще один стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer во вторник прибыл на авиабазу Фэрфорд в Великобритании для использования в операциях по нанесению ударов по целям в Иране, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

По сообщению издания Daily Mail, ранее во вторник туда прибыли три B-1B, переброшенные с авиабазы Эллсуорт в штате Южная Дакота. Они пополнили находящуюся в Англии оперативно-тактическую группу тяжелых американских бомбардировщиков, которая теперь состоит из 12 самолетов B-1B Lancer и трех B-52H Stratofortress.

При этом издание отмечает, что с прибытием новых самолетов в Британии сейчас находится почти 25% от всех боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США.

Как заявляло ранее министерство обороны Великобритании, "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для проведения специальных оборонительных операций, чтобы предотвратить запуски Ираном ракет в регионе, которые ставят под угрозу жизни британцев".

Для нанесения ударов по Ирану правительство Великобритании дало разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия.

Как следует из данных Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана уже по меньшей мере семь раз использовались для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Самолеты ранее в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им значительно экономить время подлета к иранским целям.