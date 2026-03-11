Поиск

США нарастили группу стратегических бомбардировщиков в Британии до 15 самолетов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еще один стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer во вторник прибыл на авиабазу Фэрфорд в Великобритании для использования в операциях по нанесению ударов по целям в Иране, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

По сообщению издания Daily Mail, ранее во вторник туда прибыли три B-1B, переброшенные с авиабазы Эллсуорт в штате Южная Дакота. Они пополнили находящуюся в Англии оперативно-тактическую группу тяжелых американских бомбардировщиков, которая теперь состоит из 12 самолетов B-1B Lancer и трех B-52H Stratofortress.

В миреВеликобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам ИранаВеликобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам ИранаЧитать подробнее

При этом издание отмечает, что с прибытием новых самолетов в Британии сейчас находится почти 25% от всех боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США.

Как заявляло ранее министерство обороны Великобритании, "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для проведения специальных оборонительных операций, чтобы предотвратить запуски Ираном ракет в регионе, которые ставят под угрозу жизни британцев".

Для нанесения ударов по Ирану правительство Великобритании дало разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия.

Как следует из данных Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана уже по меньшей мере семь раз использовались для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Самолеты ранее в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им значительно экономить время подлета к иранским целям.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

 Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

США нарастили группу стратегических бомбардировщиков в Британии до 15 самолетов

Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе

 Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе

Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива

 Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива

США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

 США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

Генконсульство РФ в иранском Исфагане пострадало из-за атаки на администрацию губернатора провинции

Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив

Сообщение о проводке танкера через Ормузский пролив удалено в соцсети главы Минэнерго США

Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

 Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

Что произошло за день: вторник, 10 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 600 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8614 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });