США уничтожили 16 иранских минных заградителей в районе Ормузского пролива

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили 16 иранских минных заградительных судов вблизи Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"10 марта американские войска уничтожили несколько иранских военно-морских судов, в том числе 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива", - говорится в сообщении командования.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае установки мин "военные последствия для Ирана будут беспрецедентными".

Ранее телеканал CBS сообщил, что разведслужбы США получили информацию о том, что Иран готовится к установке мин на судоходных путях в Ормузском проливе. В свою очередь CNN со ссылкой на два источника, знакомых с донесениями разведки США, сообщил, что Иран уже начал размещать мины в проливе.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.