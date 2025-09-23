Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

Флаг "Антифа" возле Trump Tower в Нью-Йорке на акции против марша «Жизни белых важны» в апреле 2021 года Фото: David Dee Delgado/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" внутренней террористической организацией, сообщает Белый дом.

Согласно опубликованному Белым домом указу, "Антифа" - "милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы, использующая для достижения этих целей незаконные методы, включая насилие и терроризм".

Документ предписывает федеральному правительству "расследовать, пресекать и устранять" все операции организации, а также источники финансирования таких операций.

Трамп объявил движение "Антифа" террористической организацией на минувшей неделе.

"Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам из США, что я объявляю "Антифа" (...) крупной террористической организацией", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

Он добавил, что рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих движение.

Этому предшествовало громкое убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка.