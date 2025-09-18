Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что признал движение "Антифа" террористической организацией.

"Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам из США, что я объявляю "Антифа" (...) крупной террористической организацией", - написал Трамп в четверг в соцсети The Truth.

Он добавил, что рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих движение.

После убийства американского активиста Чарли Кирка Трамп заявлял о своем намерении признать движение американских антифашистов террористической организацией.