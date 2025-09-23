Wildberries начал тестировать в Белоруссии оплату криптовалютой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО "РВБ") запустила в Белоруссии пилотный проект по расчетам в криптовалюте, сообщила компания.

"Белорусские пользователи смогут использовать криптовалюту при оформлении электронных сертификатов для покупок на Wildberries. Компания получила разрешение на такие операции в экспериментальном режиме от Парка высоких технологий (ПВТ, территории со специальным правовым режимом в Белоруссии, где разрешены операции с цифровыми активами - ИФ)", - говорится в пресс-релизе компании.

Партнером Wildberries в проекте стала криптобиржа Whitebird, которая является резидентом ПВТ.

В настоящее время функционал работает в тестовом режиме на сайте и в приложении Wildberries на iOS и Android и доступен пилотной группе покупателей. Проект работает с большинством популярных криптовалют: USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и других.

"Постепенно сервис станет доступен всем пользователям. Сертификаты номинированы в белорусских рублях, их можно использовать только для покупок на маркетплейсе", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе Whitebird отмечается, что Wildberries получила разрешение на такие операции в экспериментальном режиме от Парка высоких технологий в соответствии с белорусским законодательством.

Wildberries&Russ образована в результате слияния онлайн-ритейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ с целью создания цифровой торговой платформы. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ (из этих стран осуществляется импорт товаров).

Объединенная компания Wildberries&Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. метров.

Whitebird действует с 2021 года и в качестве резидента ПВТ может осуществлять обменные операции с использованием криптовалют и фиатных денег. По данным компании, она обслуживает более 100 тыс. клиентов-физлиц.