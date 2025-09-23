Поиск

Politico сообщило о планах ЕК прекратить закупки российского СПГ к концу 2026 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) намерены отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из РФ к концу 2026 года, то есть на год раньше, чем планировалось ранее, сообщает во вторник Politico.

"В центре предложения – решение ЕК об отказе от российского СПГ на год раньше, чем планировалось изначально. Планируется установить более ранний крайний срок окончания долгосрочных контрактов – конец 2026 года, и в то же время – срок в шесть месяцев после вступления санкционного пакета в силу для краткосрочных сделок", - отмечает портал со ссылкой на проект предложения мер в рамках 19-го пакета санкций ЕС.

По данным Politico, "цель запрета российского СПГ – дальнейшее ослабление прибыли РФ от экспорта ископаемых видов топлива".

Проектом предложения также предусмотрены, в частности, запреты для компаний ЕС инвестировать в российские экономические зоны и проводить транзакции в криптовалюте, а также ограничения для 12 китайских, двух таиландских и трех индийских фирм, по версии европейских чиновников, "помогающих России обходить санкции".

Ранее ЕК объявила, что к концу 2027 года рассчитывает "постепенно и скоординированно" прекратить весь импорт российского газа в ЕС.

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

Премьер-министр Дании не исключает любых версий инцидента с дронами в аэропорту столицы

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Что случилось этой ночью: вторник, 23 сентября

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористическим

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });