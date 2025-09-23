Politico сообщило о планах ЕК прекратить закупки российского СПГ к концу 2026 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) намерены отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из РФ к концу 2026 года, то есть на год раньше, чем планировалось ранее, сообщает во вторник Politico.

"В центре предложения – решение ЕК об отказе от российского СПГ на год раньше, чем планировалось изначально. Планируется установить более ранний крайний срок окончания долгосрочных контрактов – конец 2026 года, и в то же время – срок в шесть месяцев после вступления санкционного пакета в силу для краткосрочных сделок", - отмечает портал со ссылкой на проект предложения мер в рамках 19-го пакета санкций ЕС.

По данным Politico, "цель запрета российского СПГ – дальнейшее ослабление прибыли РФ от экспорта ископаемых видов топлива".

Проектом предложения также предусмотрены, в частности, запреты для компаний ЕС инвестировать в российские экономические зоны и проводить транзакции в криптовалюте, а также ограничения для 12 китайских, двух таиландских и трех индийских фирм, по версии европейских чиновников, "помогающих России обходить санкции".

Ранее ЕК объявила, что к концу 2027 года рассчитывает "постепенно и скоординированно" прекратить весь импорт российского газа в ЕС.