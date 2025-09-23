Гутерриш на ГА ООН призвал к решению конфликтов в мире, в том числе - на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее организации, напомнил о необходимости работать над урегулированием конфликтов в мире.

"В каждой стране (...) мы должны выбирать мир, закрепленный международным правом", - заявил он.

В частности, он подчеркнул необходимость достичь "справедливого долгосрочного мира" на Украине.

Среди прочего он настаивает на немедленном прекращении огня в секторе Газа, освобождении всех заложников и предоставлении гуманитарным организациям доступа в Газу.