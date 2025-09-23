Американский авианосец "Джеральд Форд" начал операции в Северном море

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford приступила к выполнению задач в Северном море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Шатов.

Авианосец несет 48 истребителей F/A-18E. В состав группы входят четыре ракетных эсминца.

USS Gerald Ford принимает участие в третьем этапе натовских учений Neptune Strike 2025 на европейском театре военных действий, которые проводятся с 22 по 26 сентября. В широкомасштабных маневрах задействованы 10 тыс. военнослужащих, десантные корабли, эсминцы, фрегаты, подводные лодки и авиация из 13 стран альянса.

Операции охватят Средиземное, Адриатическое, Северное и Балтийское моря. Будут отрабатываться высадка морского десанта на юге Италии, патрулирование подводных лодок и надводные боевые действия.