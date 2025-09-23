Поиск

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Генсек ООН Антониу Гутерриш
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект должен использоваться как помощник человеку, и страны по всему миру должны разработать общую систему контроля за этими технологиями, заявил на Генассамблее ООН генсек организации Антониу Гутерриш.

"Эти технологии, в большинстве своем, остаются неуправляемыми. Нам нужны общие рекомендации и общие стандарты для всех платформ. Ни одна компания не должна быть выше закона", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что ИИ необходимо направить в нужное русло, эта технология "должна быть нашим слугой, а не нашим хозяином", а также должна продвигать права, достоинство и деятельность человека.

Генсек ООН подчеркнул, что существует риск неконтролируемого развития ИИ, и в будущем он может использоваться для биотехнологий и автономных вооружений.

Он отметил, что человечество должно использовать технологии во благо, а не наоборот.

