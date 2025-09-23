Поиск

Трамп заявил о скептическом отношении к понятию изменения климата

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, выступая на Генассамблее ООН, что скептически относится к понятию изменения климата.

"Раньше было глобальное похолодание. Если посмотрите на несколько лет назад - в 1920-30-х они говорили, что глобальное похолодание убьет мир, нужно что-то с этим делать. Потом все говорили, что глобальное потепление убьет мир (...). По моему мнению, это крупнейшая совершенная в мире афера", - сказал Трамп.

Он добавил, что многие международные организации, в том числе ООН, делали прогнозы по климату, но все они оказались неверными.

"Никаких больше глобальных потеплений, никаких похолоданий. Все эти предсказания, сделанные ООН и многими другими, (...) были неверными", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, эти прогнозы "составляли глупые люди".

Он призвал страны проявить бдительность, так как "если вы не откажетесь от этой аферы, ваша страна потерпит неудачу".

